  4. Gebühren für Kehrmaschinen: Wernigerode stellt Straßenreinigung neu auf: Was auf Anlieger zukommt

Höhere Gebühren? Seltenere Einsätze für Kehrmaschinen? Wernigerode debattiert über seine Straßenreinigung: Welche Pläne es gibt und was sie für Einwohner der Harz-Stadt bedeuten.

Von Holger Manigk 22.01.2026, 10:45
Die Breite Straße in Wernigerodes Innenstadt wird bislang fünfmal pro Woche gereinigt – das könnte sich bald ändern.
Die Breite Straße in Wernigerodes Innenstadt wird bislang fünfmal pro Woche gereinigt – das könnte sich bald ändern. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Wie oft sollen Kehrmaschinen durch Wernigerode fahren? Und welche Gebühren Grundstückseigentümer fürs Putzen zahlen? Die Harz-Stadt stellt nach drei Jahren ihre Straßenreinigung wieder auf den Prüfstand. Bislang liegen drei Vorschläge auf dem Tisch – mit unterschiedlichen Ansätzen.