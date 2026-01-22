Höhere Gebühren? Seltenere Einsätze für Kehrmaschinen? Wernigerode debattiert über seine Straßenreinigung: Welche Pläne es gibt und was sie für Einwohner der Harz-Stadt bedeuten.

Wernigerode stellt Straßenreinigung neu auf: Was auf Anlieger zukommt

Die Breite Straße in Wernigerodes Innenstadt wird bislang fünfmal pro Woche gereinigt – das könnte sich bald ändern.

Wernigerode. - Wie oft sollen Kehrmaschinen durch Wernigerode fahren? Und welche Gebühren Grundstückseigentümer fürs Putzen zahlen? Die Harz-Stadt stellt nach drei Jahren ihre Straßenreinigung wieder auf den Prüfstand. Bislang liegen drei Vorschläge auf dem Tisch – mit unterschiedlichen Ansätzen.