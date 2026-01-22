Eil
Gebühren für Kehrmaschinen Wernigerode stellt Straßenreinigung neu auf: Was auf Anlieger zukommt
Höhere Gebühren? Seltenere Einsätze für Kehrmaschinen? Wernigerode debattiert über seine Straßenreinigung: Welche Pläne es gibt und was sie für Einwohner der Harz-Stadt bedeuten.
22.01.2026, 10:45
Wernigerode. - Wie oft sollen Kehrmaschinen durch Wernigerode fahren? Und welche Gebühren Grundstückseigentümer fürs Putzen zahlen? Die Harz-Stadt stellt nach drei Jahren ihre Straßenreinigung wieder auf den Prüfstand. Bislang liegen drei Vorschläge auf dem Tisch – mit unterschiedlichen Ansätzen.