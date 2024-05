Von VS

Das Projekt Pausensport hält die Mädchen und Jungen an der Grundschule Osterweddingen in Bewegung. Warum dafür jetzt gebaut werden musste.

Baustart für mehr Bewegung in der Schule

Ben Jochmann baggert das Fundament für das neue Haus, in dem die Spielgeräte ihren Platz finden sollen.

Osterweddingen - Hofpausen sollen Bewegungspausen sein. Dadurch verbrauchen die Schüler ihre überschüssige Energie und kommen vom ständigen Sitzen im Unterricht weg. Aus diesem Grund hat der Förderverein der Grundschule Osterweddingen eine Vielzahl an Sport- und Spielgeräte angeschafft. Die Kinder nehmen diese Angebote gerne an.

„Um das ständige Rein- und Raustragen der Spielgeräte aus dem Schulgebäude zu vermeiden, hatte der Förderverein beschlossen, zentral auf dem Schulhof ein Spielgerätehaus aufzustellen. Hier sollten die Sport- und Spielgeräte verwahrt werden", berichtet die Vorsitzende des Fördervereins, Liane Samland.

Spontag wurde gespendet

Als die im Gewerbegebiet Osterweddingen ansässige Firma Li-Cycle davon erfuhr, spendete sie dafür spontan 1.000 Euro. Das Gerätehaus wurde schnell geliefert, verschwand aber zunächst im Keller der Grundschule. Vor dem Aufbau musste ein Fundament angelegt werden. Hierfür fand der Förderverein mit der Firma von Nils Zabel und dem Hobbybaggerfahrer Ben Jochmann ein Sponsoren- und Helferteam. Schnell war ein Bauplatz gefunden. Die Bauarbeiten konnten nun beginnen.

Neugierig und mit sicherem Abstand beäugten die Hortkinder die Vorgänge. Der Umriss für die Bodenplatte wurde ausgemessen und aufgezeichnet. Ben Jochmann lud seinen Bagger ab und rollte zur Freude der Jungen und Mädchen damit quer übers Schulgelände zur markierten Baustelle. Dort wartete schon ein von der Verwaltung der Gemeinde zur Verfügung gestellter Container. Hierin landete der Aushub. Der Baggerfahrer hatte in kurzer Zeit das Loch für die Platte ausgehoben. Anschließend wurde die Fundamentgrube mit Sand ausgelegt.

Freiwillig im Einatz

Für den jungen Mann war es selbstverständlich zu helfen: „Ich bin selbst hier zur Schule gegangen. Ich freue mich, wenn ich unterstützen und damit den Kindern eine Freude machen kann", sagt er.

Nun rückten Chris Zabel und Krzysztof Kluba mit einem Transporter voll mit Fertigbeton, von ASB Transportbeton GmbH gesponsert, an. Der Beton wurde in die Gussform geschippt und glatt gestrichen. „Ich bin den Helfern dankbar für ihre großartige Unterstützung“, betonte die Vereinsvorsitzende Samland. Sponsor Nils Zabel winkte da nur ab: „Für meine Familie und mich ist es eine Selbstverständlichkeit, in unserem Ort zu helfen, wenn wir gebraucht werden.“

Chris Zabel und ein Kollege kümmern sich auf dem Schulhof der Grundschule Osterweddingen um das Fundament für das Spielgerätehaus. Foto: Liane Samlane

Nachdem der Beton ausgehärtet war, musste das Fundament noch einige Tage ruhen, dann ging es weiter. Pünktlich um 9 Uhr erschien Rene Klemm mit seinem Bautrupp. Johannes Neubauer, Frank Soltau, Marcus Vieth, Daniel Jaumann, Steve Raschauer, Ingo Jankowski, Laszlo Szabados und Martin Stichnoth waren seinem Ruf nach Hilfe gefolgt.

Gut ausgerüstet mit Akkuschraubern, Leiter und Werkzeugkasten ging es gemeinsam ans Werk. Nachdem das Grundgerüst stand, wurden Seitenwände und Fenster eingesetzt. Das Häuschen nahm Gestalt an. Hand in Hand gingen die Arbeiten flott voran. Das eingespielte Team montierte schon bald das Dach. Nach vier Stunden Arbeit stießen die Helfer und Liane Samland mit einem kühlen Getränk auf das fertige Werk an.

Dank einer Osterweddinger Familie, die Gehwegplatten spendete, bekam das Spielgerätehaus dann auch gleich noch einen ordentlichen Fußboden.