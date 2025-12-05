Buntes Markttreiben am ersten Adventswochenende auf dem Werkstattgelände der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben. Warum der „Besondere Weihnachtsmarkt“ erneut zum Publikumsmagnet wird.

Oschersleben - vs/Jan Dahms

Es ist in der Vorweihnachtszeit eine der beliebtesten Veranstaltungen der Region. Deshalb ist der „Besondere Weihnachtsmarkt“ der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung am vergangenen ersten Adventswochenende ein weiteres Mal auf großes Interesse gestoßen.

Wie die Stiftung mitteilt, hätten sich dem Werkstattgelände im Neubrandslebener Weg tausende Menschen auf die Weihnachtszeit eingestimmt. „Der Andrang war wie immer riesig“, betont Pressesprecherin Sabrina Gorges. Die Besucher seien durch die festlich dekorierten Innen- und Außenbereiche gebummelt, hätten gestöbert, genascht, gebastelt und friedliche Stunden genossen.

Viele Besucher entschieden sich zum ersten Advent für einen Ausflug zum „Besonderen Weihnachtsmarkt“ der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung Oschersleben. Foto: Matthias-Claudius-Haus-Stiftung

„Besonderer Weihnachtsmarkt“ in Oschersleben: Andrang auf begehrte Tombola-Lose

Mehr als 60 Händler, Aussteller und Handwerker boten den Angaben nach ihre vielfältigen Sortimente an den Ständen an. Im Großen Saal gab es nicht nur Lichterglanz und selbstgebackenen Kuchen, sondern auch ein Kulturprogramm mit Musik und Gesang. Geduldig ließen sich die Schafe vor einer lebensgroßen Weihnachtskrippe am Haupteingang fotografieren, im Außenbereich der Tagesförderung gab es Stockbrot und im Grünen Haus bot sich die letzte Chance auf einen selbstgemachten Adventskranz.

„Überall vermischten sich die bekannten Aromen der Weihnachtszeit zu einem besinnlichen Potpourri. Düfte von Glühwein, Plätzchen, Schmalzkuchen und harzig-frischem Tannengrün stiegen den Besucherinnen und Besuchern drinnen und draußen in die Nasen“, schildert Gorges weiter.

Groß war auch an beiden Markttagen der Andrang am stiftungseigenen Stand, in dem es Tombola-Lose zum zu kaufen gab. „2.000 Lose waren im Topf und alle sind verkauft worden“, freut sich Werkstattleiter Dirk Belling. Der Erlös komme den Beschäftigten in der Werkstatt für behinderte Menschen zugute. Alle 200 Preise, die die Stiftung und regionale Sponsoren zur Verfügung stellten, hätten die Besucher glücklich gemacht.

Er dankt allen Mitarbeitern sowie den Beschäftigten der Werkstätten, dass der „Kraftakt Besonderer Weihnachtsmarkt“ auch dieses Jahr wieder gemeinsam gelungen ist. „Im Grunde stellen wir alle Werkstattbereiche auf den Kopf. Davor und danach. Ich bin froh, dass das alles routiniert Hand in Hand geht.“ Nach Angaben der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung steht dem „Besonderen Weihnachtsmarkt“ auch im kommenden Jahr nichts im Wege. Dann wird sich vor Ort bereits zum 28. Mal auf die Weihnachtszeit eingestimmt.