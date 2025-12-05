Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Rasende Reporter“ des Zerbster Gymnasiums waren kürzlich im Zerbster Krankenhaus zu Gast. Das hier fast jeder schon einmal war, überraschte wohl nicht, schon aber, dass das Blutabnehmen live demonstriert wurde.

Die Glocke spielt eine wichtige Rolle, wie die Mitglieder der AG Rasende Reporter in der Helios-Klinik Zerbst erfahren haben.

Zerbst - Bereits im September, als noch nicht die Rede von einer drohenden Schließung der Helios-Klinik in Zerbst war, meldeten sich Schüler zu einen Info-Besuch im Krankenhaus an. Die zwölf „Rasenden Reporter" des Zerbster Gymnasiums, die vielerorts in der Stadt und darüber hinaus unterwegs sind und über ihre Exkursionen in der Volksstimme berichten, waren gespannt auf den Rundgang durch das Haus. Helfen hier doch täglich viele Ärzte, Schwestern und weitere Mitarbeiter zahlreichen Menschen und kämpfen nicht selten um kostbares Leben.