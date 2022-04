Besucher tummeln sich in der Innendstadt von Oschersleben

Für die einen ist es der Tag der deutschen Einheit, für die anderen der Tag der Regionen und dann gibt es eben noch die, für die der 3. Oktober in diesem Jahr einfach nur ein Sonntag war. Auch nicht schlimm, denn in der Innenstadt war gut was los.

Oschersleben - In der Innenstadt von Oschersleben war gut was los, und das ist an Wochenenden nicht die Norm. Am Wochenende, 2. u. 3. Oktober 2021, war das aber anders. Es war Tag der Regionen und zu dem lädt die Stadt nicht zum ersten Mal ein.