Die Bildungseinrichtung bekommt eine bundesweite Auszeichnung. Was die Förderschule in Klein Oschersleben bei der Digitalisierung vor Ort anders macht.

Klein Oschersleben - Eine Wand in der Börde-Schule zeigt schon einige Auszeichnungen, welche die Einrichtung in den vergangenen Jahren bekommen hat. Seit wenigen Tagen ist dort auch die neueste Auszeichnung zu sehen. Die Förderschule in Klein Oschersleben kann sich ab sofort „Digitale Schule“ nennen. Als eine von insgesamt zehn Schulen wurde die Bildungseinrichtung unter anderem von Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) in Magdeburg ausgezeichnet.