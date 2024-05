Seit einem Jahr leiten Pflegeschüler in der Bördeklinik Neindorf mit erfahrenden Fachkräften an ihrer Seite eine eigene Station. Wie fällt das Fazit zum Jubiläum aus?

Zum Jubiläum der Schülerstation in der Bördeklinik Neindorf können Pflegeschüler ihr Wissen testen.

Neindorf - Es ist eine Art Detektivspiel, zu dem die Pflegeschüler der Bördeklinik Neindorf herausgefordert werden. In einem mit vielen Gefahrenquellen präparierten Patientenzimmer müssen sie in wenigen Minuten so viele Fehler wie möglich erkennen.