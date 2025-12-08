Eine Lesung von Charles Dickens Klassiker „Die Weihnachtsgeschichte“ im Kulturhaus Tangerhütte wird zu einem schönen Adventshighlight für die jüngste Stadt der Altmark, deren Gießereigeschichte so alt ist wie das Buch. Gut 100 Gäste waren mit dabei.

Tangerhütte. - Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens – 182 Jahre alt – und mit der märchenhaften Botschaft von Nächstenliebe und Mitgefühl versehen – zog am Wochenende in das erst gute 90 Jahre alte Kulturhaus von Tangerhütte ein. Mit dabei war eine Pianistin, ein Pfarrer, eine Schulklasse und sogar der Grinch. Am Ende kam einiges an Geld für die Industriegeschichte der Stadt zusammen.