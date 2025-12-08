Das Sondervermögen des Bundes für die Kommunen weckt viele Begehrlichkeiten. In Halberstadt sollen die Einwohner über die Verwendung eines Teils des Stadtgeldes entscheiden.

Mehr als 17 Millionen Euro soll Halberstadt aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen vor Ort bekommen.

Halberstadt. - Immer wieder fragen sich Halberstädter: Wie wird die Stadt das Geld aus dem Sondervermögen für Kommunen ausgeben, das der Bund bereitstellt? Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) verspricht für einen Teil des Geldes Bürgerbeteiligung.