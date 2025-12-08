In einem offenen Brief verteidigen die Diesdorfer Feuerwehrleute ihren Massenaustritt wegen der Ausmusterung des Rüstwagens. Die Dährer Wehr soll den Bereich jetzt mit abdecken. Aber auch eine Pflichtwehr für Diesdorf ist möglich.

Weil ihr altes Fahrzeug ausgemustert werden soll, haben 33 Feuerwehrleute in Diesdorf ihren Rücktritt erklärt. Die Freiwillige Feuerwehr ist damit nicht mehr einsatzfähig.

Diesdorf. - Dass 33 Kameraden der Diesdorfer Wehr gekündigt haben, weil die Verbandsgemeinde (VG) ihren Rüstwagen ausmustern will, schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt haben sich die Betroffenen selbst mit einem offenen Brief zu Wort gemeldet und ihre Sicht geschildert.