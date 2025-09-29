weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Neues Angebot: Millionenprojekt im Harz: Wann Skiroller-Strecke in Schierke gebaut wird

Die Entscheidung ist gefallen – jetzt beginnt die Vorbereitung für den Bau von Schierkes neue Skirollerstrecke. Wann Harzbesucher und Einheimische das neue touristische Angebot frühestens testen können.

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 29.09.2025, 13:49
Direkt hinter dem Schierker Parkhaus - am Loipeneinstieg - soll der neue Skiroller-Parcours starten.
Direkt hinter dem Schierker Parkhaus - am Loipeneinstieg - soll der neue Skiroller-Parcours starten. Foto: Ivonne SIelaff

Schierke/Wernigerode. - Schierke im Harz bekommt eine neue Attraktion. Für 2,5 Millionen Euro wird eine Asphaltrundpiste für Skiroller, Rollerblades und Ähnliches in den Wald gebaut. Wernigerodes Stadtrat hat bereits grünes Licht gegeben. Damit ist die erste Hürde genommen.