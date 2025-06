Wegen eines ganztägigen Warnstreiks bleiben am Freitag, 6. Juni 2025, die Busse in der Börde stehen. Wie die Schulen in Oschersleben und der Region darauf reagieren.

Busse fahren nicht: Was das für Schüler in Oschersleben und der Region bedeutet

Oschersleben/jd/yhe/tf/pl - Die Gewerkschaft Verdi hat in weiten Teilen Sachsen-Anhalts die Beschäftigten im regionalen Nahverkehr am Freitag, 6. Juni 2025, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Davon ist auch die BördeBus Verkehrsgesellschaft betroffen.

Streik: Kein Busverkehr in der Börde - Auch Schüler sind betroffen

Für diesen Tag sei daher eine Betriebsstilllegung für den gesamten Fahrdienst angeordnet worden, heißt es auf der Webseite von BördeBus. Auf allen Linien im Landkreis Börde werde kein Busverkehr stattfinden. Das betreffe auch Rufbusse und Linientaxis, die im Auftrag von Bördebus fahren. Am Sonnabend, 7. Juni, soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Auch Schüler sind von den Ausfällen betroffen. Im Süden des Landkreis haben sich die Schulen darauf eingestellt.

In der Europaschule in Oschersleben findet für die Vollzeitschüler am Freitag, 6. Juni 2025, kein Präsenzunterricht statt. Stattdessen werden Aufgaben zur Bearbeitung zu Hause bereitgestellt. Für Berufsschüler findet der Unterricht regulär in Präsenz statt. Sollte jemand wegen des Streiks nicht zur Schule kommen können, soll er sich per E-Mail beim Klassenlehrer melden.

Im Gymnasium Oschersleben findet der Unterricht nach Plan und Vertretungsplan statt. Eltern auswärtiger Schüler sollen prüfen, ob ein Transport zur und von der Schule unter privater Regie möglich ist.

Wegen Streik: Keine unentschuldigten Fehlzeiten für betroffene Schüler

Die Puschkinschule bittet die Eltern der Schüler, zu prüfen, ob eine private Beförderung der Kinder möglich ist. Der Unterricht find planmäßig statt. Für Kinder, die aufgrund des Streiks nicht zur Schule gelangen können, entstehen keine unentschuldigten Fehlzeiten. Die Gemeinschaftsschule am Diesterwegring verfährt nach dem gleichen Prinzip wie die Puschkinschule.

Auf dem Börde-Campus von Rahn-Education in Gröningen nutzt man die Möglichkeit, einen variablen Ferientag zu nutzen. Dort fällt die Schule also heute aus. In der Sekundarschule in Eilsleben findet heute regulärer Unterricht statt, wer allerdings wegen des ÖPNV-Streiks nicht zur Schule kommen kann, gelte als „fehlt entschuldigt“.Alle Schüler und Eltern werden auf jeden Fall von ihren Schulen gebeten, auf der entsprechenden Internetseite der Schule nach neueste Informationen Ausschau zu halten.