Claudiushaus-Stiftung Oschersleben im Aufschwung

Es passiert viel in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben. Ein guter Schritt hinein ins neue Jahr, der begleitet wird von einem Geldsegen.

Oschersleben - Allen negativen Meldungen in den vergangenen Tage zum Trotz, gibt es noch gute Nachrichten. Auch, wenn es nur die kleinen Dinge im Leben sind, können sie trotzdem für viele Menschen in der Region Oschersleben für ein wohliges Gefühl sorgen. Ein Blick zur Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben.