Johann Sebastian Bach hat nicht nur ein riesiges musikalisches Werk hinterlassen, er hat die Musik folgender Generationen geprägt. Mit Leben und Werk des Barockmeisters befasst sich ein Mann, der jetzt in Halberstadt den Gleimhaus-Literaturpreis bekam.

Warum in Halberstadt ein Literaturpreis an den Musikwissenschaftler Michael Maul vergeben wird

Halberstadt. - Aktuell spricht man im Halberstädter Gleimhaus viel von Liebe. Hatte Angela Steidele ihre verehrende Zuneigung für die Göttin Greta Garbo zu ihrem jüngsten Buch „Ins Dunkel“ angeregt, erhielt Michael Maul am 10. Oktober den Gleim-Literaturpreis 2025 für „seine Liebeserklärung an die Musik des Thomaskantors Johann Sebastian Bach“.