Seit einem Jahr investieren die neuen Pächter mehrere Millionen Euro. Trotz schwacher Badesaison boomt das Geschäft. Doch lohnt sich der Einsatz? Und es gibt auch Kritik.

Nächstes Kapitel der Investitonen am Jersleber See: Dieser Tage wird direkt an der Gastro eine Veranstaltungshalle errichtet.

Jersleber See - Am Jersleber See ist der Herbst eingekehrt. Die Blätter an Bäumen und Büschen verfärben sich von grün zu gelb und rot. Im Wasser des Strandbads im „Camping und Erlebnis Resort“ badet niemand mehr, zumindest nicht an diesem Vormittag. Einzig die Taucher der Berufsfeuerwehr Magdeburg steigen für eine Übung ins kühle Nass. An Land dagegen ist richtig was los ...