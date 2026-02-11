Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Westliche Börde verzeichnet einen beunruhigenden Trend in einigen der Ortsteile. Was sagt der Wehrleiter dazu?

„Das ist nicht normal“: Treibt in Gröningen ein Feuerteufel sein Unwesen?

Diese mit 500 Strohballen und 50 Tonnen Düngemittel gefüllte Scheune bei Kloster Gröningen brannte im Dezember 2024 vollständig nieder.

Westliche Börde - „Das ist nicht normal“. Diese Worte fielen kürzlich bei der Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr Westliche Börde. Es ging um den Rückblick auf das Einsatzgeschehen des vergangenen Jahres und dabei fiel eines auf: In den Ortsteilen Gröningen und Kloster Gröningen häuften sich die Brandereignisse.