Zur Belebung des Magdeburger Vogelgesang-Parks haben Anwohner jetzt bei einem Workshop erste Ideen gesammelt. Was sie sich wünschen und wie es nun weitergeht.

Die Pergola im Magdeburger Vogelgesang-Park wartet seit Jahren auf eine Sanierung. Dies gehört unter anderem zu den Wünschen der Anwohner für die historische Grünanlage.

Magdeburg. - Wie soll es mit dem Vogelgesang-Park in Magdeburg weitergehen? Mit dieser Frage haben sich jetzt Anwohner in einem Workshop intensiv auseinandergesetzt und erste Ideen für eine (Wieder)belebung des Areals am Magdeburger Zoo gesammelt.