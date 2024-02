Es gibt noch einige Baustelle im Freibad Langenweddingen, bevor der Förderverein Ende Mai in die Saison 2024 starten kann. Das wissen auch Guido Skirlo (l.) und Norbert Dregger. So entwurzelte der heftige Wind in den vergangenen Tagen einen der Bäume auf dem Gelände.

Foto: Udo Mechenich