Handwerker gleich mehrerer Gewerke geben sich auf der Grundschulbaustelle in Hamersleben die Klinke in die Hand. Sie alle geben gemeinsam Gas, um den Fertigstellungstermin zum zweiten Schulhalbjahr zu halten.

Hamersleben - Der „Schulhof“ der künftigen neuen Grundschule ist aktuell ein Parkplatz Und hier reiht sich an diesem Vormittag Fahrzeug an Fahrzeug. Die Transporter haben Handwerker, Werkzeug und auch Material gleich mehrerer Handwerksfirmen nach Hamersleben gebracht. Hier entsteht die neue Grundschule der Gemeinde Am Großen Bruch.

Vom Erdgeschoss bis zum Dach sind an diesem Montagvormittag etliche Handwerker auf den verschiedenen Etagen des neuen Schulgebäudes zu finden.

Es werden Ständerwände gesetzt, Kabel und Rohre gezogen. Die technische Gebäudeausrüstung für die neue Grundschule ist also im vollen Gange. „Aktuell sind wirklich viele Gewerke auf der Baustelle zugange. Es wird an der Fassade und am Dach gearbeitet. Die Trockenbauer sind vor Ort, wie auch die Installateure für Heizung, Lüftung und Sanitär“, bestätigt Sven Naumann als für den Grundschulneubau verantwortlicher Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Westliche Börde. Er betont: „Wir liegen noch im Zeitplan, alle Firmen arbeiten mit uns an der Zielstellung, den Bauablaufplan einzuhalten und damit die Übergabe der neuen Grundschule zum zweiten Halbjahr, im Januar, Februar, zu gewährleisten.“

Arbeiten an Außenanlagen sind vergeben

Und damit es ohne Verzögerungen weitergeht, wurden bereits die Arbeiten für die Außenanlage vergeben. Denn diese sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Im Oktober des vergangenen Jahres ist der Bau der neuen Hamersleber Grundschule mit dem 1. Spatenstich auf dem Malinshof gestartet. Im November gingen die Bauarbeiten „richtig“ los, wurden die Fundamente für den Fahrstuhl gesetzt und die Bodenplatte gegossen. Die Abmaße des neuen Gebäude sind in etwa mit denen der alten Grundschule, die nach einem enormen Wasserschaden im April 2021 abgerissen werden musste, identisch. Ziel war es, die Rohbauarbeiten Ende April abzuschließen.

Als am 3. Juli die Bürger, Interessierte und natürlich Schüler und Lehrer zum Tag der offenen Baustelle eingeladen waren, war das neue Schulhaus bereits geschlossen, Fenster und Außentüren eingebaut.

Die zahlreichen Firmenfahrzeuge zeugen davon, dass etliche Firmen den Schulneubau voranbringen. Foto: Yvonne Heyer

Viele Leute haben sich den Baustellenrundgang nicht nehmen lassen und schauten sprichwörtlich alle Ecken aus und löcherten Planer sowie Architekt Jörg Gardzella mit ihren Fragen.

Auch wenn das neue Schulhaus natürlich im Moment die Charme einer einzigen Baustelle versprüht, ist schon heute ersichtlich, dass die neue Schule über ein großes helles Foyer vom Malinshof aus betreten wird.

Dieser großzügige Raum kann für Veranstaltungen wie eine Aula genutzt, aber auch, beispielsweise für die Schulspeisung, geteilt werden. Hier im Erdgeschoss der Schule befinde sich unter anderem auch die Küche für die Essensausgabe sowie das Lehrerzimmer. Im Erdgeschoss wird sich auch das Sekretariat befinden.

Blick in eines der Klassenzimmer der neuen Schule. Hier wird schon bald fleißig gelernt. Foto: Yvonne Heyer

Die Klassenzimmer sind großzügig geschnitten. Das neue Schulhaus ist mit dem Einbau des Fahrstuhls auch behindertengerecht.

Zum Tag der offenen Baustelle berichteten Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz und auch Architekt Jörg Gardzella, dass die ursprünglichen Baukosten von 4,2 Millionen Euro auf 4,6 Millionen Euro gestiegen seien.

Das neue Schulhaus bietet künftig 70 Kindern Platz und wird nach modernsten energetischen Gesichtspunkten mit Luft-Wärme-Pumpe und PV-Anlage auf dem Dach errichtet. Das Dach kann auch begrünt werden.