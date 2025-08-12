Zum 25. Jubiläum des Oldtimertreffens auf dem Sportplatz in Hornhausen locken historische Traktoren, Mopeds und Feuerwehrfahrzeuge zahlreiche Besucher an.

Historische Fahrzeuge aller Art konnten beim Oldtimer-und Simsontreffen in Hornhausen bestaunt werden.

Oschersleben. - „Mit den Leuten ins Gespräch kommen, Fachsimpeln, Austauschen, sehen und gesehen werden.“ Das sind für Ronny Reinhardt aus Siegersleben die Gründe, warum er regelmäßig das Oldtimertreffen in Hornhausen besucht. Dem können sich sicherlich viele Teilnehmer der Veranstaltung anschließen.