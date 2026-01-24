Blutspenden sind gefragt. Das Deutsche Rote Kreuz Aschersleben-Staßfurt sucht daher nach ehrenamtlichen Helfern. Zur Unterstützung bei den Spendeterminen.

Staßfurt - Die Witterung, die Infektwelle, ein insgesamt geringes Interesse – Blutspenden sind dieser Tage vielerorts stark nachgefragt. Neben Spendern sucht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) daher Überzeugte, Freiwillige und ehrenamtliche Helfer. Zur Aufklärung und als Unterstützung für die Blutspendeaktionen. Letzteres gilt insbesondere für den Kreisverband Aschersleben-Staßfurt. Denn dort fiel das Interesse zuletzt überdurchschnittlich aus.