Radrennen durch Sachsen-Anhalt Deutschland-Tour 2025: So wurde in Oschersleben und Wanzleben für gute Stimmung gesorgt

Die Deutschland-Tour führte am 24. August 2025 auch durch Oschersleben und Wanzleben. Die Radsportprofis wurden von vielen Zuschauern angefeuert. Wie am Straßenrand gefeiert wurde und was für ein Fazit die Feuerwehr zieht.