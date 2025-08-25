Radrennen durch Sachsen-Anhalt Deutschland-Tour 2025: So wurde in Oschersleben und Wanzleben für gute Stimmung gesorgt
Die Deutschland-Tour führte am 24. August 2025 auch durch Oschersleben und Wanzleben. Die Radsportprofis wurden von vielen Zuschauern angefeuert. Wie am Straßenrand gefeiert wurde und was für ein Fazit die Feuerwehr zieht.
25.08.2025, 18:00
Oschersleben/Wanzleben - Das größte Radrennen Deutschlands ist am Sonntag während der finalen Etappe von Halle nach Magdeburg durch die Börde gekommen. Getragen wurden die Radsportprofis von den Zuschauern an der Strecke.