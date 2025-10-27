Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr laden am 31. Oktober 2025 zum Drachenfest auf den Hornhäuser Sportplatz ein. Für den höchsten, den schönsten und den originellsten Drachen werden Preise vergeben.

Hornhausen - Der erste Herbststurm des Jahres wird zu diesem Termin zwar schon durchgezogen sein. Ein beständiger Wind ist aber ausdrücklich gewünscht, wenn am Reformationstag, 31. Oktober, das Drachenfest in Hornhausen stattfindet.

Das Event wird von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert und es ist bei Familien beliebt. Jedes Jahr lassen im Durchschnitt rund 100 Teilnehmer auf dem Sportplatz des Oschersleber Ortsteils die Fluggeräte in allen erdenklichen Formen und Größen steigen. Ab 10 Uhr können die Drachen vor Ort in luftige Höhen geschickt oder einfach nur bewundert werden.

Darunter werden auch einige selbstgebastelte Exemplare sein. Egal ob gekauft oder handgemacht, die Flugversuche vor Ort könnten sich lohnen. „Der schönste, der höchste und der originellste Drache bekommt jeweils einen Pokal“, kündigt Jens Fröhlich von der Feuerwehr Hornhausen an. Zudem werde es weitere Auszeichnungen in Form von Medaillen geben.

Drachenfest in Hornhausen auch bei weniger Wind

Selbstverständlich ist den Angaben nach für das leibliche Wohl mit Verpflegung aus der Feldküche sowie Getränken gesorgt. Gegen 12.30 Uhr soll das Drachenfest auf dem Sportplatz dann langsam ausklingen.

Bleibt die Sache mit dem Wind. Nach der Erfahrung von Feuerwehrmitglied Jens Fröhlich sei es so, dass die Drachen auch dann fliegen, wenn weniger Wind zu erwarten ist. „Dann müssen die Eltern halt mehr laufen“, meint er augenzwinkernd.