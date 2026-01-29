Vor 15 Jahren kollidierten in Hordorf zwei Züge frontal. Zehn Menschen starben. Das Geschehen bewegt noch heute viele Menschen, auch den ehemaligen Oschersleber Bürgermeister Dieter Klenke.

Am Gedenkstein nahe des Hordorfer Bahnhofs wird am Jahrestag an das schwere Zugunglück erinnert.

Hordorf - Dichter Nebel herrschte in der Region und mit einer Temperatur um die minus 12 Grad war es bitterlich kalt. Selbst die damaligen Wetterverhältnisse am Abend des 29. Januar 2011 bleiben Dieter Klenke, dem ehemaligen Bürgermeister von Oschersleben, im Gedächtnis. Es war der Zeitpunkt, als sich in Hordorf ein schweres Zugunglück ereignete, das sich gestern vor 15 Jahren jährte. „Das vergisst man nicht“, betont er.