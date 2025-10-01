Damit die Fast-Food-Kette McDonald’s in Oschersleben im Dezember eröffnen kann, wird die B246, die Anderslebener Straße, für einen Monat voll gesperrt.

Der Eröffnungstermin für McDonald’s steht noch nicht einmal und schon ist die Haupteinfahrtstraße in Oschersleben wochenlang für den Bau gesperrt.

Oschersleben - Die Bagger graben fleißig und langsam wird das Gelände erschlossen. Jetzt wird die Straße am Gelände dicht gemacht: Da das Fast-Food-Restaurant McDonalds in der Anderslebener Straße gebaut wird, wird ab Montag, 6. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 30. Oktober, die B246 in Oschersleben voll gesperrt.