Vollsperrung der B246 in Oschersleben Einen Monat Baustelle: Zufahrt zum McDonald’s Grundstück wird gelegt – Straße gesperrt
Damit die Fast-Food-Kette McDonald’s in Oschersleben im Dezember eröffnen kann, wird die B246, die Anderslebener Straße, für einen Monat voll gesperrt.
01.10.2025, 18:30
Oschersleben - Die Bagger graben fleißig und langsam wird das Gelände erschlossen. Jetzt wird die Straße am Gelände dicht gemacht: Da das Fast-Food-Restaurant McDonalds in der Anderslebener Straße gebaut wird, wird ab Montag, 6. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 30. Oktober, die B246 in Oschersleben voll gesperrt.