Die Retter in der Niederen Börde und Barleben stellen sich einer besonderen Herausforderung, die aktuell bundesweit für gute Laune sorgt. So kreativ begeistern die Börde-Feuerwehren das Netz.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 14.08.2025, 10:39
An der Baumpflanz-Challenge beteiligen sich aktuell tausende Feuerwehren bundesweit. Etwas für die Umwelt zu tun und gleichzeitig zu zeigen, wie viel Spaß Ehrenamt machen kann, das lassen sich auch die Feuerwehren der Börde nicht nehmen. Fotos: Screenshots Instagram/Feuerwehr

Barleben/Klein Ammensleben. - Brennendes Gehölz, Katzen im Geäst, umgefallene Bäume: Bei ihren jährlich hunderten von Einsätzen haben die freiwilligen Retter wohl schon alle möglichen Not-Varianten gesehen, wenn es um Bäume geht. Nun kommt doch aber tatsächlich noch etwas Neues dazu.