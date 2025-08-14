Internet-Trend erreicht die Börde Einsätze der besonderen Art: Jetzt pflanzen unsere Feuerwehren Bäume
Die Retter in der Niederen Börde und Barleben stellen sich einer besonderen Herausforderung, die aktuell bundesweit für gute Laune sorgt. So kreativ begeistern die Börde-Feuerwehren das Netz.
Aktualisiert: 14.08.2025, 10:39
Barleben/Klein Ammensleben. - Brennendes Gehölz, Katzen im Geäst, umgefallene Bäume: Bei ihren jährlich hunderten von Einsätzen haben die freiwilligen Retter wohl schon alle möglichen Not-Varianten gesehen, wenn es um Bäume geht. Nun kommt doch aber tatsächlich noch etwas Neues dazu.