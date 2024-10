Klein Oschersleben. - Bevor die Modellbahnanlagen in den Winterschlaf versetzt werden, locken die Hadmersleber Eisenbahnfreunde noch einmal die Fans des Modellbaus, aber auch der Heimatgeschichte, in das regionale Eisenbahnmuseum „Feldmann“ im alten Speicher direkt am Hadmersleber Bahnhof. Die traditionellen Fahrtage im Oktober stehen an.

„Und mit diesen Fahrtagen können wir noch einmal ein überaus erfolgreiches Jahr für unseren Verein Revue passieren lassen. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde unserem Verein der Ehrenamtspreis verliehen. Darauf sind wir noch immer noch sehr stolz“, sagt Vereinsvorsitzender Erhard Horn. Aber damit nicht genug. Über die Hadmersleber Eisenbahnfreunde wurde ein Fernsehbeitrag vom MDR gedreht und schließlich gewannen die Modellbahnfans einen Wettbewerb. Die LGB-Bahn im Obergeschoss des Feldmanns wurde zu Deutschlands bester Modellbahn gekürt. Der Verein gewann eine Lok, die nun auf der Anlage ihre Runden dreht. Übrigens, das regionale Eisenbahnmuseum „Feldmann“ wurde 2005 eröffnet. Drei Jahre haben die Eisenbahnfreunde an dem Gebäude, in dem sich einst ein Speicher befand, gebaut und die große LGB-Bahn dort integriert. Natürlich nahm das Bauen seitdem kein Ende, immer wieder wurde die LGB-Bahn ergänzt, erneuert und schließlich digitalisiert. Vom Wachsen und Werden der LGB-Anlage können sich die Besucher immer wieder während der Fahrtage, die von Anfang an stattfanden, überzeugen. Aber auch anderen Ausstellern wird eine Plattform geboten. So wird am 12. und 13. Oktober der Sammler von Modellfeuerwehrfahrzeugen, Frank Heyer, aus Harsleben einen Teil seiner Sammelleidenschaft präsentieren.

Markus Dziabo hat auf einer Spur-N-Anlage das Thema „Cinema City“ umgesetzt. Hier werden die Betrachter Spyder Man, Dick & Doof, Pippi Langstrumpf oder Bud Spencer entdecken. Torsten Gutsche ist in Modellbahnkreisen als der Mann, der Modellbahnen in Flaschen fahren lässt, bekannt. Er hat neue Anlagen gebaut und wird während der Fahrtage diese im Feldmann gern den Besuchern zeigen.

Und natürlich waren die Eisenbahnfreunde in den vergangenen Monaten an vielen Freitagabenden fleißig und haben an einer neuen Anlage gebaut oder andere erweitert.

Wer das regionale Eisenbahnmuseum kennt, weiß, dass die untere Etage der Heimat- und Eisenbahngeschichte vorbehalten ist. Hier steigen die Besucher in die Geschichte der Eisenbahnlinien und der Bahnhöfe ein, erfahren Interessantes zur Historie der Zuckerfabrik, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft des „Feldmann“ befand. Letztmals wird die von Marion Römmer gestaltete Ausstellung zu Kneipen, Gaststätten und Restaurants in Klein Oschersleben und Umgebung am kommenden Wochenende zu sehen sein.

Die Fahrtage der Eisenbahnfreunde finden am Sonnabend, 12. Oktober, von 11 bis 18 Uhr statt. Am Sonntag, 13. Oktober, ist der „Feldmann“ von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.