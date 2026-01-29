EIL
Dem Täter auf der Spur „Nur ein toter Wolf ist ein guter Wolf“: Tier getötet, obwohl es keinem schadete
Nach dem Fund eines toten Wolfes in Eggenstedt in der Börde lag eine schreckliche Vermutung nahe. Jetzt bestätigt sich: Er wurde erschossen. Bezahlte das Tier die Wolfsfeindlichkeit mit seinem Leben?
Aktualisiert: 30.01.2026, 10:33
Wanzleben/Oschersleben - Der Fund hatte im Dezember für Entsetzen gesorgt: Ein toter Wolf lag auf einem Acker bei Eggenstedt im Landkreis Börde. Der erste Eindruck ließ nichts Gutes vermuten: Das Tier war allem Anschein nach keiner natürlichen Todesursache erlegen. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.