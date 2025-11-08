Gastronomie in der Börde Feiertagsessen: Diese Lokale sind in Oschersleben an Weihnachten und Silvester geöffnet
Die Gastronomen in Oschersleben planen schon fleißig für Feiertage zum Jahresende. Was wird an Weihnachten und Silvester geboten und wo können noch freie Plätze reserviert werden?
Oschersleben - An den Weihnachtsfeiertagen herrscht in den meisten Küchen Hochbetrieb. Schließlich soll die Familie und die von nah und fern angereiste Verwandtschaft gut versorgt werden. Der traditionelle Kartoffelsalat mit Würstchen an Heiligabend gehört da eher noch zu den einfachen Gerichten. Komplizierter wird es meist, wenn in den folgenden Tagen der Festtagsbraten aufgetischt werden soll.