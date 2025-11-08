Die Gastronomen in Oschersleben planen schon fleißig für Feiertage zum Jahresende. Was wird an Weihnachten und Silvester geboten und wo können noch freie Plätze reserviert werden?

Feiertagsessen: Diese Lokale sind in Oschersleben an Weihnachten und Silvester geöffnet

Lee Nguyen und ihre Mitarbeiter im „Kizuna“ in Oschersleben sind auch an Weihnachten und Silvester für ihre Gäste zur Stelle. Der Jahreswechsel wird im japanischen Restaurant gefeiert.

Oschersleben - An den Weihnachtsfeiertagen herrscht in den meisten Küchen Hochbetrieb. Schließlich soll die Familie und die von nah und fern angereiste Verwandtschaft gut versorgt werden. Der traditionelle Kartoffelsalat mit Würstchen an Heiligabend gehört da eher noch zu den einfachen Gerichten. Komplizierter wird es meist, wenn in den folgenden Tagen der Festtagsbraten aufgetischt werden soll.