Lesewettbewerb der sechsten Klassen des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums. Gordon Peters gewinnt, Helene Kluck landet auf Platz Zwei, gefolgt von Sam Spillker.

Wolmirstedt. - Von wegen, Kinder lesen nicht. Die Mädchen und Jungen des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums legten beim Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen dicke Bücher auf den Tisch. Wie gern sie lesen, vermittelten sie in der kurzen Einführung zu ihren Büchern. Gordon Peters, der am Ende zum Sieger gekürt wurde, schwärmte von dem Buch „Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia“. Er bezeichnete das Buch als lebensnahen Umweltkrimi.