In Klein Oschersleben ist eine Biogasanlage in Brand geraten. Die Feuerwehr war über mehrer Stunden im Einsatz.

Klein Oschersleben (twu) l Am Montagabend ist es zu einem Brand an einer Biogasanlage in Klein Oschersleben gekommen. Kurz vor 19 Uhr wurden mehrere Feuerwehren in den Ort im Landkreis Börde gerufen. Dort soll eine Biogasanlage auf dem Gelände einer Puten-Farm in Brand geraten sein.

Die Brandbekämpfung zog sich über meherere Stunden, zum Teil über eine Drehleiter. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.