Kinder und Jugendliche, die bei den Jugendfeuerwehren der Stadt Oschersleben aktiv sind, stellen erfolgreich ihr Wissen unter Beweis. Wie der Feuerwehr-Nachwuchs in Praxis und Theorie geprüft wurde.

Altbrandsleben - vs/Jan Dahms

Prüfungszeit für rund 40 Mitglieder aus sechs Jugendfeuerwehren der Stadt Oschersleben: Sie traten kürzlich in Altbrandsleben an, um den Test zur Jugendflamme abzulegen.

Das ist ein Ausbildungsnachweis, der in drei Stufen unterteilt ist. Um bei Erfolg sowohl ein Abzeichen als auch eine Urkunde zu bekommen, standen für die Kinder und Jugendlichen an diesem Tag die Prüfungen der Stufen 1 und 2 auf dem Programm. Einige von ihnen traten gleich zu beiden Prüfungen an.

Jugendflamme in Oschersleben: Sicheren Umgang mit verschiedenen Feuerwehrgeräten zeigen

„Bei der Stufe 1 mussten die Teilnehmenden einen schriftlichen Test absolvieren, der sowohl feuerwehrtechnische als auch allgemeine Fragen enthielt“, teilte der Pressesprecher der Oschersleber Feuerwehren, Andreas Ehrhardt, mit. Zusätzlich praktisch geprüft worden seien diejenigen, die die Stufe 2 des Feuerwehrabzeichens bekommen wollten. In diesem Zusammenhang mussten die Prüflinge den Angaben nach den sicheren Umgang mit verschiedenen Feuerwehrgeräten nachweisen. Die Abnahmen der Prüfungen erfolgten durch Stadtjugendfeuerwehrwart David Noack und Verbandsjugendfeuerwehrwart Thomas Ehrhardt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Am Ende eines erfolgreichen Tages wurden insgesamt 26-mal die Jugendflamme der Stufe 1 und 12-mal das Abzeichen der Stufe 2 verliehen. „Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Jugendflamme erfolgreich bestanden haben“, gratuliert die Feuerwehr Oschersleben in einer Mitteilung. Bedankt wird sich auch bei der Feuerwehr Altbrandsleben für die Unterstützung bei der Durchführung der Prüfungen.