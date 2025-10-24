Wie es nach dem mutwillig gelegten Feuer weitergehen soll mit der roten Büchertausch-Telefonzelle an der Katharinenkirche in Salzwedel.

Ausgebrannte Büchertelefonzelle mit einem letzten Buch darin und zerbrochener Fensterscheibe. Die Zelle soll in den kommenden Monaten wieder hergerichtet werden.

Salzwedel. - In der zweiten Oktoberwoche brannte es in der roten Büchertelefonzelle nahe der Katharinenkirche. Die Regale darin, von Freiwilligen vor einigen Jahren aufgestellt, um ausgelesene Bücher dort zum Tausch zu hinterlassen und kostenlos neuen Lesestoff mitnehmen zu können, waren verkohlt und zusammengebrochen. Die Bücher waren zum Teil verbrannt und heruntergefallen. Unordentlich lagen sie auf einem Haufen. Dieser traurige Anblick ist inzwischen beseitigt.