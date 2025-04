Kinder der Kita „Am großen Bruch“ in Oschersleben probieren die Schutzkleidung der Feuerwehr an.

Oschersleben - Der Feuerwehrverband Börde hat die Kita „Am großen Bruch“ besucht. Nach eigenen Angaben zielte die Stippvisite darauf ab, den Kindern auf anschauliche Weise das Thema Brandschutz näherzubringen.

Besonders im Fokus standen die Feuerwehrkleidung und der Atemschutz, die den Feuerwehrleuten im Brandfall Schutz bieten. Die Kinder erhielten demnach Informationen darüber, warum die Feuerwehrjacken, Helme, Stiefel und vor allem der Atemschutz so wichtig sind, um die Einsatzkräfte vor den Gefahren eines Brandes zu schützen. Verbandsjugendwart Thomas Ehrhardt erklärte den Kindern dabei nicht nur die einzelnen Bestandteile der Feuerwehrkleidung, sondern gab auch einen Einblick in die Funktion des Atemschutzes.

Arbeit der Feuerwehr vorgestellt

Die Kinder erfuhren, wie Feuerwehrleute durch spezielle Masken und Geräte den giftigen Rauch in brennenden Gebäuden umgehen können, um sicher zu arbeiten. Besonders spannend für die Kinder sei es gewesen, diese Schutzkleidung selbst anzuprobieren. Sie durften demnach die schwere Jacke und Helm aufsetzen und spürten, wie herausfordernd es für die Feuerwehrleute ist, in dieser Ausrüstung zu arbeiten. So konnten sie selbst an diesem Tag Feuerwehrmann und -frau sein.

Nach der Brandschutzerziehung in der Kita “Am großen Bruch“ gab es ein Höhepunkt für die Kinder und Erzieher. Das Maskottchen „Bandi“ des Feuerwehrverbandes Börde kam zu Besuch. „Mit seiner fröhlichen Art sorgte Bandi für viel Spaß und Freude und war der perfekte Abschluss zum Thema Brandschutzerziehung in der Kita“, heißt es.