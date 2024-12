Einsatz der Feuerwehr Flammen zerstören Garage in Oschersleben

Die Feuerwehr Oschersleben ist am Montag, 2. Dezember 2024 in der Neindorfer Straße mehrere Stunden im Einsatz. Dort steht eine Garage in Flammen, welche die Einsatzkräfte vor weiteren Problemen stellt.