Förderverein Oschersleber Freibad übergibt Breitwasserrutsche ihrer Bestimmung

Dank an die Unterstützer am Beckenrand des Oschersleber Freibades: Der Förderberein hat die Breitwasserrusche übergeben. Die Spendensammlung ist allerdings noch nicht beendet.

Oschersleben - Es war riesiger Stolz, der die Veranstaltung begleitete, als der Förderverein des Freibades Oschersleben die neue Breitwasserrutsche am Nichtschwimmerbecken offiziell in Betrieb nahm. „Ein langgehegter Wunsch des Fördervereins und insbesondere von Ines Schreinert ist in Erfüllung gegangen“, blickte Wolfgang Zahn stellvertretend für den Verein zurück und richtete seinen Dank an die Spender, die die Aktion in den vergangenen Monaten unterstützt haben.