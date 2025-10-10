Die Mitglieder des Lions Club Oschersleben „Die Börde“ bringen erneut einen eigenen Adventskalender heraus. Mit dem Erlös werden soziale Projekte unterstützt - und es gibt etwas zu gewinnen.

Die Mitglieder des Lions Club Oschersleben „Die Börde“ und der Künster Kay Elzner präsentieren den diesjährigen Adventskalender für den guten Zweck.

Oschersleben - Die Mitglieder des Lions Club Oschersleben „Die Börde“ haben ihren diesjährigen Adventskalender vorgestellt. Dieser soll wie in den Vorjahren sowohl die Vorfreude auf Weihnachten wecken als auch dem guten Zweck dienen.

Bereits zum Tag der Regionen haben einige Besucher zugegriffen. Nun ist er ab sofort in der Bode-Buchhandlung, Halberstädter Straße 105, für 10 Euro pro Stück erhältlich. Das historische Motiv des Kalenders wurde abermals vom Emmeringer Künstler Kay Elzner illustriert. Es zeigt diesmal die Klosterkirche in Hamersleben im 19. Jahrhundert, die ein wichtiger Teil der Straße der Romanik sei.

Oschersleber Tafel wird unterstützt

Bei der aktuell sechsten Ausgabe habe man sich erstmals für ein Motiv außerhalb Oscherslebens entschieden, da auch einige Mitglieder des Lions Club aus der Region kämen, teilen die Macherinnen mit. Wer genau hinschaue, entdecke einen kleinen Weihnachtsmann und weitere Highlights im Motiv.

Aber nicht nur an der Illustration kann man sich erfreuen. Auch in diesem Jahr kommt der Erlös aus den verkauften Adventskalendern des Lions Club Oschersleben „Die Börde “ gleich mehreren Projekten zugute. Gespendet werden sollen die Einnahmen beispielsweise an die Tafel Oschersleben und den Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder.

Preise im Wert von insgesamt 5.000 Euro zu gewinnen

Mit etwas Glück können sich aber auch wieder die Adventskalender-Besitzer auf kleine Preise freuen. Vom 1. bis zum 24. Dezember werden, anhand von Losnummern und notariell begleitet, jeden Tag drei Gewinner ermittelt, die somit schon vor Weihnachten Geschenke erhalten können. Zu gewinnen gibt es etwa Weihnachtsdekoration, eine frische Weihnachtsgans, eine Bördeschatzkiste mit kulinarischen Produkten aus der Region sowie Gutscheine von Geschäften und Restaurants aus Oschersleben.

Bis Weihnachten würden somit nach eigenen Angaben Preise im Wert von insgesamt rund 5.000 Euro verlost. Wegen der notariellen Begleitung der Aktion endet der Verkauf für die Verlosung am Donnerstag, 27. November 2025.