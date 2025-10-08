Freunden des Pferdesports ist Steckby längst ein Begriff. Jetzt kündigt sich mit den Deutschen Meisterschaften im Gespannpflügen ein neuer Höhepunkt an. Der Testlauf sorgte bereits für Begeisterung.

Mit 2 PS durchs Feld: Erfolgreicher Probelauf in Steckby für die Deutsche Meisterschaft im Gespannpflügen

Als Probelauf für die Deutsche Meisterschaft 2026 fand jetzt in Steckby ein Leistungspflügen mit Pferdegespannen statt.

Steckby - Heute sorgen GPS-gesteuerte Traktoren für Präzision auf den Feldern. Früher hingegen waren Pferdestärken gefragt und ein Bauer, der mit ihnen und der angehängten Technik umzugehen wusste. Das historische Ackerpflügen wird nur noch selten praktiziert, umso mehr Neugierige lockt eine solche Zeitreise in die Vergangenheit der Landwirtschaft an - so wie in Steckby.