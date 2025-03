Anmeldung zur Trainingswoche in Hadmersleben für Kinder in den Sommerferien 2025 ist ab sofort möglich.

Fußballcamp des 1. FC Magdeburg zu Gast in Hadmersleben

Fußballschule für Kinder in den Sommerferien

Symbolfoto: C. Arendt-Nowak

Beim TSV Hadmersleben findet in den Sommerferien 2025 ein Fußballcamp statt. Es gastiert die Fußballschule des 1. FC Magdeburg.

Hadmersleben - vs

Nachdem bereits 2024 an gleicher Stelle ein Fußballcamp stattfand, gastiert im Sommer 2025 die Fußballschule des 1. FC Magdeburg in Hadmersleben. Das kündigt der TSV Hadmersleben an.

Ausgestattet wie die Profis unter andrem mit Hose, Trikot, und Stutzen sowie eingeteilt in altersgerechte Gruppen werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von 6 bis 14 Jahren demnach in der ersten Woche der Sommerferien, vom 30. Juni bis zum 4. Juli 2025, ihre fußballspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern.

Systematisch aufgebaute Übungs- und Spielformen bilden dabei den Schwerpunkt des Trainings. Das Training findet den Angaben nach täglich von 9 Uhr bis 15 Uhr statt. Natürlich werden in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen entsprechende Erholungspausen eingebaut, heißt es weiter. Das tägliche Mittagessen und die Getränke seien demnach im Preis von insgesamt 220 Euro pro Person enthalten. Die Anmeldung ist ab sofort und ausschließlich online möglich unter: forms.office.com/r/TQaMTVu4KK.