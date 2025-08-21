Kroppenstedter Nachwuchsschütze überzeugt bei der ersten Deutschen Meisterschaft im Lichtschießen mit Top-Leistung.

Fynn Handrosch nahm erfolgreich an den ersten Deutschen Meisterschaften teil.

Kroppenstedt. - Mit gespannter Vorfreude verfolgte der Schützenverein Kroppenstedt die ersten Deutschen Meisterschaften im Lichtschießen. Über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen teil – es war die 1. Deutsche Meisterschaft im Lichtschießen überhaupt. Das Turnier fand im Bundesstützpunkt Frankfurt/Main Anfang August statt.