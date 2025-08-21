weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fynn Handrosch überzeugt bei erster Deutschen Meisterschaft im Lichtschießen

Erste Deutsche Meisterschaft im Lichtschießen Fynn Handrosch glänzt bei Premiere in Frankfurt

Kroppenstedter Nachwuchsschütze überzeugt bei der ersten Deutschen Meisterschaft im Lichtschießen mit Top-Leistung.

Von Yvonne Heyer Aktualisiert: 21.08.2025, 12:42
Fynn Handrosch nahm erfolgreich an den ersten Deutschen Meisterschaften teil.
Fynn Handrosch nahm erfolgreich an den ersten Deutschen Meisterschaften teil. Foto: Schützenverein Kroppenstedt

Kroppenstedt. - Mit gespannter Vorfreude verfolgte der Schützenverein Kroppenstedt die ersten Deutschen Meisterschaften im Lichtschießen. Über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen teil – es war die 1. Deutsche Meisterschaft im Lichtschießen überhaupt. Das Turnier fand im Bundesstützpunkt Frankfurt/Main Anfang August statt.