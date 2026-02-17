Die Badetemperaturen im Bewos-Badezentrum in Oschersleben erregen die Gemüter. Eine lokale Arztpraxis hat jetzt sogar eine Unterschriftenaktion gestartet. Was die Stadtverwaltung dazu sagt.

Oschersleben - Das Bewos-Badezentrum in Oschersleben sorgt derzeit für Diskussionen. Wie es auf einem Aushang in der Arztpraxis Klix im Oschersleber Ortsteil Emmeringen heißt, seien das Wasser und die Halle selbst viel zu kalt und viele Kinder und Familien würden deshalb fernbleiben. Und das, obwohl Schwimmen und Sport für die Gesundheit von Kindern sehr wichtig sei.