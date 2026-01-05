In der Zwischendecke einer Garage eines Einfamilienhauses in Gröningen ist am Montagmorgen (5. Januar) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 38 Kameraden im Einsatz.

Gröningen/sw - In einem Einfamilienhaus in der Hinterstraße in Gröningen hat es am Montagmorgen (5. Januar) gebrannt. Wie der Ortswehrleiter der Feuerwehr, Christian Handel, auf Nachfrage mitteilte, war gegen 9.30 Uhr ein Feuer in der Zwischendecke zur Garage ausgebrochen.

Der 54-jährige Bewohner des Hauses konnte sich nach Aussage der Polizei selbst retten und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren 38 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz, die den Brand schnell eindämmen konnten. An der Garage entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zur Brandursache wird noch ermittelt, ein Fremdverschulden schließe die Polizei derzeit allerdings aus.