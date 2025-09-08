Bank schließt in Oschersleben Dreiste Forderung: Bank-Kunden aus Oschersleben müssen künftig 60 Kilometer weit fahren

Spekulationen rund um einen Rückzug des Geldinstitutes gibt es in Oschersleben schon länger. Jetzt bestätigt die Deutsche Bank das Aus für die Bodestadt. Wann die Filiale in der Halberstädter Straße endgültig schließen soll und worauf sich die Kunden jetzt einstellen müssen.