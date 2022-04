Gemeindearbeiter von Kroppenstedt ärgern sich über Müll in der Landschaft

Gemeinde Westliche Börde - Ist es Langeweile? Will man besonders cool sein? Ist es Respektlosigkeit? In jedem Fall ist es ärgerlich, was sich in Kroppenstedt oder in anderem Städten und Dörfern der Gemeinde Westliche Börde gerade abspielt. Auf Facebook hat Kroppenstedts Betriebshof-Mitarbeiter Kay Nahrstedt seinem Ärger mal so richtig Luft gemacht.