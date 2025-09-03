Die Erntezeit ist herangerückt in der Börde. Das gilt nicht nur für die Obstanbauer und die Gärtner in der Region. Es darf buchstäblich ein Jeder dabei mitmachen. Wie funktioniert das?

Olaf Weber (von links), Thomas Osterloh, Tino Bauer, Uwe Baier und Minister Sven Schulze beim Apfelessen in Wanzleben. Sie haben sich allesamt schon an der Obstvielfalt in diesem Jahr gelabt.

Wanzleben/Oschersleben. - Die Obstanbauer in Deutschland rechnen allein bei der Apfelernte mit einem Volumen von knapp einer Million Tonnen in diesem Jahr. Damit könnte sich das Land durchaus selber versorgen. Gerade in Sachsen-Anhalt können davon die Bürger ganz gut profitieren.