Die Ortsbürgermeister in Oschersleben ziehen ein Fazit über die Probleme und Erfolge des vergangenen Jahres und verraten schon jetzt, was 2026 alles ansteht. Heute: Der Ortsbürgermeister aus Hadmersleben, Hans-Ulrich Göllner.

In Hadmersleben werden sich Gedanken um den zentralen Platz gegenüber der Kirche „Unser Lieben Frauen“ gemacht.

Hadmersleben - Viel passiert ist in den vergangenen Monaten in Oschersleben und seinen Ortsteilen. Die Ortsbürgermeister ziehen ein Fazit und sprechen über Herausforderungen sowie positive Ereignisse. Auch neue Ideen und Pläne für 2026 werden verraten. Heute stellt sich der Ortsbürgermeister aus Hadmersleben, Hans-Ulrich Göllner, den Fragen. Er gibt das Meinungsbild des Ortschaftsrates wieder.