Hoher Schaden nach Mülltonnenbrand in der Oschersleber Innenstadt

Zu einem Einsatz musste die Feuerwehr in der Nacht zum 8. Januar ausrücken. Warum die Vermutung der Brandstiftung naheliegt ...

Trotzdem die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bekam, wurde auch der Durchgang stark in Mitleidenschaft gezogen.

Oschersleben - Zu brennenden Mülltonnen ist die Oschersleber Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag (8. Januar) kurz vor Mitternacht alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte mit Leitwagen und Tanklöschfahrzeug kurz danach am Einsatzort ankamen, brannten Mülltonnen in einem Durchgang zwischen den Wohnhäusern vor der St.-Nicolai-Kirche.