Vor 30 Jahren standen in Hordorf zahlreiche Häuser und Straßen unter Wasser. Viele Einwohner können sich noch heute lebhaft daran erinnern. Wie steht es um die Planungen für das neue Hochwasserschutzkonzept für den Ort?

Hordorfer erinnern sich an das Hochwasser vor 30 Jahren

Hochwasser in der Börde

Hochwasser-Alarm in Hordorf im April 1994. Feuerwehren aus über 30 Ortschaften haben den Einwohnern geholfen.

Hordorf - Man sei schon immer von Hochwasser heimgesucht worden, sagt Ortsbürgermeister Norbert Kurzel. In den Jahren 1848, 1881, 1925 sind demnach Vorfälle dokumentiert. Was sich allerdings vor fast genau 30 Jahren in dem Oschersleber Ortsteil ereignet hat, daran können sich noch viele Einwohner lebhaft erinnern.