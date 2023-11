Olaf Schmidt hat ein ungewöhnliches Hobby, das ihn seit vielen Jahren begleitet. So entstehen seine Skulpturen und Kunstwerke.

Hornhausen - Ein paar Meter hinter der Ortsgrenze hört man die Kettensäge schon aus der Ferne. Hier hat Olaf Schmidt seinen Schnittplatz eingerichtet. Vor Ort entstehen aus einfachen Baumstämmen verschiedene Skulpturen und andere Kunstwerke. Der Hornhäuser ist seit etwa sechs Jahren als Kettensägen-Künstler aktiv. Gerade jetzt im Herbst widme er sich besonders intensiv seinem Hobby, erzählt der 54-Jährige, schließlich stehen demnächst ein paar Weihnachtsmärkte an, wo er seine Holz-Werke präsentieren möchte. Bis zum Abend soll beispielsweise eine Gartenbank aus Eiche fertig geschnitzt werden. „Mal sehen, was ich für einen Schriftzug hinten in die Lehne mache“, ergänzt er.