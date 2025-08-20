weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Humanas stellt Brandschutzkonzept nach Wefensleben-Brand vor

Nach dem Feuer auf der Wohnparkbaustelle nimmt Humanas Stellung zum Brandschutz. Kritik in sozialen Netzwerken sorgt für Diskussion.

Von Ronny Schoof Aktualisiert: 20.08.2025, 14:03
Gelöscht, aber völlig zerstört: das abgebrannte Rohbau-Reihenhaus in der Wefensleber Bahnhofstraße. Mittlerweile laufen die Abrissarbeiten; das Objekt soll binnen eines halben Jahres komplett erneuert sein. Foto: Feuerwehr

Wefensleben. - Wie steht es um den Brandschutz im fertigen Humanas-Wohnpark? Diese Frage kam nach dem schweren Brand am 24. Juli auf der Baustelle in Wefensleben unweigerlich auf. Es ist zwar „nur“ Sachschaden entstanden, der allerdings ist immens. Das betroffene Reihenhaus wird derzeit komplett abgerissen und inklusive Fundament entsorgt; es muss von Grund auf neu errichtet werden.